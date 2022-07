Extremadura, Andalusia, Castella i Lleó i Galícia són les comunitats on ahir continuaven actius els focs més importants de l’Estat. Un dels més destacats era a Extremadura, a Casa de Miravete, localitat que va ser desallotjada i està en situació molt crítica. A més, el foc va entrar al parc nacional de Monfragüe. La situació era «pitjor» que al foc de Las Hurdes, també a Extremadura, i que ha cremat unes 3.000 hectàrees. A Andalusia, un incendi declarat ahir a la Sierra de Mijas (Màlaga) va cremar 800 hectàrees i va obligar a desallotjar 4.600 persones. Onze focs a Galícia havien arrasat fins ahir unes 1.500 hectàrees. A Castella i Lleó, l’últim incendi es va registrar ahir a la província de Zamora i avançava cap a una zona encara no afectada per un incendi declarat fa un mes i que va cremar més de 30.000 hectàrees.