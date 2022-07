JxCat celebra aquest cap de setmana la segona part del seu congrés, en el qual encararà debats clau per al seu futur, com la continuïtat o no al Govern i la situació judicial de Laura Borràs, tot això a través d’esmenes que queden vives a les seves ponències política i organitzativa. El congrés, que es durà a terme a l’Hospitalet de Llobregat, també servirà per culminar la renovació orgànica de Junts per Catalunya, amb l’elecció del president del Consell Nacional, del defensor de l’afiliat i la seva comissió de garanties.

El conclave arriba marcat per la petició de la Fiscalia de sis anys de presó i 21 d’inhabilitació per a la presidenta de Junts, Laura Borràs, així com pel futur judicial de l’exconseller Lluís Puig, sense càrrec orgànic però amb ascendent moral sobre la militància.

La formació es prepara per encarar la segona part de legislatura perfilant possibles canvis en la seva estratègia política. Insatisfet amb la taula de diàleg, el partit sotmetrà a la militància un nou full de ruta que obre lleugerament la porta a sortir del Govern i «reprendre el camí independentista» per la via de la «desobediència civil». Ara bé, l’acord amb ERC genera discrepàncies entre els militants perquè no tots el volen trencar. Aportant més d’un miler d’esmenes a la ponència política, organitzativa, municipal i sectorial, les bases també debatran sobre el pacte amb el PSC a la diputació de Barcelona. Amb el cas Borràs damunt la taula, s’espera que es modifiquin els estatus actuals que preveuen suspendre afiliats quan se’ls obre judici per corrupció.

Els estatuts actuals de Junts, com marca la llei de partits, estableixen la suspensió «automàtica» de qualsevol afiliat contra el qual s’hagi «dictat interlocutòria d’obertura de judici oral per un delicte relacionat amb la corrupció». També preveu l’expulsió del partit si hi ha condemna ferma. En la primera ponència organitzativa, al juny, s’introduïa ja una excepció per a situacions de «lawfare», però només per als casos de condemna. En canvi, no feien cap modificació per a la suspensió cautelar quan s’obre judici oral. Ara s’ha afegit també l’excepció de la «lawfare» per a l’obertura de judici oral. Seria la Comissió de Garanties del partit la responsable de determinar quan es tracta d’un cas de persecució judicial motivada políticament.

Un cop blindada la nova executiva de Junts al Congrés Nacional d’Argelers, on Laura Borràs i Jordi Turull van agafar les regnes del partit -ella com a presidenta, ell com a secretari general-, ara intentaran redefinir l’estratègia política. Ho faran a través de l’adopció de les noves ponències política, organitzativa, sectorial i municipal, que es debatran i votaran dissabte i diumenge al congrés de la Farga de l’Hospitalet. Dissabte discutiran més d’un centenar d’esmenes amb la idea de reduir-les al màxim per consensuar un text que sigui sotmès a votació el diumenge. El full de ruta inicial que l’executiva ha posat sobre la taula obre lleugerament la porta a la sortida del Govern: «Junts plantejarà a les seves bases la possibilitat de continuar o no al govern o prendre altres tipus d’iniciatives adequades a la situació». Un pas, però, supeditat a l’avaluació de l’acord de Govern amb ERC.