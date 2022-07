El primer secretari del PSC, Salvador Illa, va demanar ahir a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que «deixi la institució al marge i no l’arrossegui». «Ha d’estar centrada prioritàriament a defensar-se i ho entenc. Necessitem que qui presideixi el Parlament estigui centrat a conduir la institució. I no fer que una situació personal contagiï la institució», va argumentar Illa en una entrevista a Els Matins de TV3. La fiscalia demana sis anys de presó i 21 d’inhabilitació per a Borràs per suposat fraccionament de contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). «Que la presidenta del Parlament estigui sotmesa a un judici per aquestes delictes no és bo per a la institució», va afegir Illa.

Illa va reiterar que respecta la presumpció d’innocència de Borràs i li reconeix que té «tot el dret» a defensar-se però es va mostrar preocupat per la institució del Parlament. «No vull dir a ningú què ha de fer però s’ha de pensar sempre posant davant la institució i deixar-la al marge de la situació personal», va afegir. El líder del PSC defensa que s’ha d’aplicar el reglament del Parlament, que diu que s’ha de suspendre un diputat en cas que se li obri judici oral per un cas de corrupció. I va afegir que, encara que el reglament no ho digués, s’hauria d’actuar pensant primer en la institució. D’altra banda, Illa va celebrar ahir que Pedro Sánchez i Pere Aragonès acordessin en la seva trobada reunir la taula de diàleg l’última setmana de juliol. Salvador Illa es va mostrar «satisfet» amb la reunió dels dos presidents i va assegurar que la trobada «confirma la via del diàleg».