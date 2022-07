La vacunació infantil ha experimentat el 2021 el major descens sostingut en aproximadament 30 anys, segons van advertir ahir l’OMS i Unicef. En concret, d’acord amb les seves dades, el percentatge de nens que van rebre tres dosis de la vacuna contra la diftèria, el tètanus i la tos ferina (DTP) va caure 5 punts percentuals entre el 2019 i el 2021, fins al 81%. Com a resultat, 25 milions de nens no van rebre una o més dosi de DTP el 2021. Això és 2 milions més que els que es van perdre el 2020 i 6 milions més que el 2019.

Segons OMS i Unicef, el descens es deu a molts factors, com l’augment del nombre de nens que viuen en entorns fràgils i de conflicte, on l’accés a les vacunes «acostuma a ser un repte»; l’augment de la desinformació i els problemes relacionats amb la covid-19, com les interrupcions de la cadena de serveis i subministraments, el desviament de recursos als esforços de resposta i les mesures de contenció que limiten l’accés i la disponibilitat dels serveis d’immunització.

«És una alerta vermella per a la salut infantil. Estem assistint al major descens sostingut de la immunització infantil en una generació. Les conseqüències es mesuraran en vides. L’any passat s’esperava una ressaca de la pandèmia com a resultat de les interrupcions i bloquejos de covid-19, el que estem veient ara és un descens continuat. La covid-19 no és una excusa. Necessitem posar al dia la immunització dels milions que falten o serem testimonis de més brots, més nens malalts i una major pressió sobre els sistemes de salut», va alertar la directora executiva d’Unicef, Catherine Russell.

Fins a 18 milions dels 25 milions de nens no van rebre ni una sola dosi de DTP el 2021, la gran majoria dels quals viuen en països d’ingressos baixos i mitjans. Índia, Nigèria, Indonèsia, Etiòpia i Filipines són els que registren les xifres més altes. Entre els països amb els majors augments relatius en el nombre de nens que no van rebre una sola vacuna entre el 2019 i el 2021 hi ha Myanmar i Moçambic. A escala mundial, s’ha perdut més d’una quarta part de la cobertura de les vacunes contra el virus del papil·loma humà (VPH) que es va aconseguir el 2019. «Això té greus conseqüències per a la salut de les dones i les nenes, ja que la cobertura mundial de la primera dosi de la vacuna contra el VPH és només del 15%, a pesar que les primeres vacunes es van autoritzar fa més de 15 anys», avisen aquests dos organismes. L’OMS i Unicef esperaven que el 2021 fos un any de recuperació durant el qual es reconstruirien els programes d’immunització i es recuperaria la cohort de nens perduts el 2020. En lloc d’això, la cobertura de la DTP va retrocedir al seu nivell més baix des del 2008.