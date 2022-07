La guerra d’Ucraïna té cada cop més implicacions geopolítiques. L’escassetat de combustibles i gas, la inflació i l’alça de preus porten molts països africans a una situació límit amb la fam empenyent novament ciutadans desesperats cap a Europa. Els darrers quinze dies, l’arribada de migrants cap al vell continent ha augmentat el 26%, segons l’Organització Internacional de les Migracions (OIM).

Almenys 25 països del continent africà depenen directament del subministrament de cereal de Rússia o Ucraïna, amb un terç del total de les importacions de blat, mentre que 15 països arriben a importar la meitat del blat d’aquests dos proveïdors.

Entre el 2018 i el 2020, l’Àfrica va importar 3.700 milions de dòlars en blat de Rússia i 1.400 milions d’Ucraïna, fet que preocupa amb el tall de subministraments.

Tot i ser una regió de terres riques i verges i de recursos hídrics sense explotar, el continent africà depèn en gran manera de la importació alimentària i «qualsevol crisi en la distribució l’afectarà directament», va assegurar Youssef Cherif a El Periódico, del mateix grup que aquest diari, analista polític especialista en el nord d’Àfrica i col·laborador de l’Institut Europeu de la Mediterrània (IeMed). Aquest flux, sumat a les sequeres i epidèmies al continent, provoca una situació especialment preocupant. «Fins i tot els països que depenen d’altres fonts de producció estan patint perquè els preus s’han disparat a escala mundial i la majoria d’aquests països tenen els seus propis problemes econòmics estructurals», va dir Cherif.

Un total de 828 milions de persones s’han vist afectades per la fam el 2021, 46 milions més que l’any anterior i fins a 150 milions més que el 2019. Del total, més d’un terç correspon a l’Àfrica (278 milions). Allà, una de cada cinc persones (el 20,2% de la població) s’enfrontava a la fam el 2021 i tot apunta que el proper període donarà xifres encara més elevades.

Si la guerra d’Ucraïna continua i no es troba una solució al flux mercantil, «les fams prendran especial rellevància al continent, cosa que pot provocar conflictes i pandèmies, així com una forta onada migratòria cap a Europa», va assegurar Cherif. No és estrany, ja que la història avala aquesta tendència. «Fent una anàlisi històrica, es veu clar que aquestes situacions acaben generant una tensió social molt important i això desestabilitza les regions i es poden arribar a produir cops d’estat, aixecaments o canvis de règims... Cal no oblidar les revoltes àrabs del 2011, que es van gestar en un context similar pel que fa al problema alimentari», va assegurar Juan Corona, director de la Càtedra d’Estudis Mundials de la Universitat Abat Oliba CEU.

Aquesta situació amenaça especialment el Magrib i el sud d’Europa. La tendència apunta que hi haurà una onada migratòria. «Bona part dels països afectats són països de l’entorn del Sahel, la zona al sud del Sàhara i l’Àfrica subsahariana, i és evident que una de les solucions per a aquestes persones és intentar arribar a Europa», va assegurar Corona. La distància a través de Gibraltar és la més reduïda per aconseguir l’objectiu i això fa preveure «fortes pressions migratòries els pròxims mesos», va concloure l’expert.