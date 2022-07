El cap de l’oficina de l’expresident Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, va negar ahir que la informació que va demanar a un mosso d’esquadra sobre si existia una alerta policial vinculada al seu nom fos reservada, ja que ja li ho havien comunicat a diversos aeroports internacionals.

Alay va declarar com a investigat davant el jutge del cas Volhov en relació amb la nova peça oberta per les sospites que un mosso d’esquadra va accedir a facilitar-li informació reservada abans d’un viatge, la qual cosa també ha implicat la imputació de l’agent policial per un delicte de revelació de secrets. El jutge va obrir una peça separada arran d’un informe de la Guàrdia Civil sobre el telèfon d’Alay, intervingut amb motiu de la seva detenció a l’octubre del 2020, que apuntava al fet que un mosso va accedir a fitxers policials, a petició de l’assessor de Puigdemont, per informar-lo sobre l’existència de requisitòries o controls relacionats amb ell.