El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va recalcar ahir la importància d’actuar amb precaució i de cenyir-se en tot moment a les indicacions dels cossos de seguretat per no entorpir les feines d’extinció ni posar en perill a ningú. Aragonès va fer aquestes declaracions en la visita que va fer a mitja tarda al centre de comandament que hi ha instal·lat a Sant Vicenç de Castellet arran de l’incendi declarat diumenge al migdia al Pont de Vilomara.

Aragonès va comparèixer al costat del conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena i del cap dels Bombers, David Borrell per fer un balanç de la situació que presentava l’incendi a mitja tarda. El president va recalcar que les condicions meteorològiques del moment són les pitjors que es podrien haver donat, de manera que ens trobem davant l’incendi amb l’afectació més gran mai vista en aquesta zona. També va lamentar les conseqüències el foc més enllà del seu abans en superfície, en el sentit que ha afectat directament habitatges, i va voler transmetre el seu suport a tots els afectats.

El president de la Generalitat va insistir en la necessitat de d’extremar les precaucions i fer cas dels serveis d’emergència perquè «desgraciadament aquesta situació anirà per llarg», tenint en compte que les condicions meteorològiques adverses es mantindran al llarg de les properes setmanes.

Per altra banda, Aragonès va subratllar que la Generalitat «no té problemes» per demanar ajuda a la Unitat Militar d’Emergències (UME), i va recordar que en altres ocasions ja s’ha fet, si bé en aquest cas no ha calgut (com a mínim fins ara) al no haver-hi hagut una simultaneïtat de grans incendis a Catalunya. Tanmateix va assegurar que «no quedarà cap recurs que es quedi sense utilitzar» sempre que sigui necessari, i va apuntar que hi ha diversos incendis a la Península on s’hi que s’ha hagut de desplegar la UME.