El comitè de l’Eurocambra que investiga l’espionatge amb Pegasus a la Unió Europea (UE) inicia les visites als estats afectats per l’espionatge. La primera missió europarlamentària va començar ahir a Israel, país d’on és l’empresa NSO, propietària de Pegasus. En el calendari hi ha posteriorment també visites de la delegació del comitè a Hongria i Polònia -els governs dels quals han admès la compra del programari d’espionatge-, així com els Estats Units. De moment, no hi ha cap visita programada a Espanya.

La delegació del comitè que ha iniciat la visita aquest dilluns a Israel, que s’allargarà fins dimecres, està formada per nou eurodiputats de tots els grups parlamentaris i està encapçalada pel president del comitè, el popular Jeroen Lenaers. Formen part de la delegació també, l’eurodiputada d’ERC Diana Riba, afectada per l’espionatge, i l’eurodiputat del PP Juan Ignacio Zoido. Arran dels casos d’espionatge a l’Estat, la missió a Espanya va estar sobre la taula dels coordinadors del comitè, que són els que prenen les decisions sobre l’agenda. Tanmateix, la proposta va caure per qüestions de calendari. Ja n’hi havia quatre acordades i hi havia temps per incloure-hi una cinquena. Des de l’inici, la missió a Espanya no estava entre les principals prioritats de populars i socialdemòcrates, però sí de grups com els Verds o l’Esquerra. Amb tot, la missió a Espanya no està completament descartada. En cas que s’ampliï el mandat del comitè, que inicialment és d’un any, es podria incloure una visita a l’Estat. Malgrat rebutjar per ara la missió a Espanya, els coordinadors del comitè sí que van acordar dedicar una sessió exclusivament a l’espionatge a Espanya. L’inici de les missions als països arriba després que el comitè hagi celebrat ja diverses sessions, la darrera específicament sobre Israel. En elles han parlat principalment experts en ciberseguretat i drets digitals, així com en privacitat i protecció de dades.