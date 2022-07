La covid segueix la corba descendent i redueix la pressió assistencial a l’atenció primària i als hospitals de Catalunya, on 47 persones estaven ahir a les UCIs per aquesta malaltia. Així ho va informar el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, en declaracions a la premsa després de presidir al costat de la titular d’Universitats, Gemma Geis, el lliurament de les ajudes a la recerca en l’atenció primària del Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS, per les seves sigles en català).

«Seguim amb la corba descendent, amb menys pressió assistencial tant a primària com als hospitals», va assegurar Argimon. A l’espera de conèixer el balanç setmanal que publica cada dimarts el Departament de Salut, Argimon va avançar que en aquests moments 47 pacients són a les UCIs per la covid, un indicador que ja porta unes setmanes estabilitzat entorn del mig centenar de crítics.