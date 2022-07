La reactivació de la taula de diàleg entre la Generalitat i el Govern central i la causa judicial que afecta a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, estan agreujant la divisió entre ERC i JxCat, les estratègies dels quals difereixen significativament en dos assumptes clau de la legislatura. Ahir, els dos socis del Govern van posar novament de manifest les seves divergències, que ja no intenten dissimular, sinó que posen encara més de relleu creuant-se retrets.

Un dels eixos del Pla del Govern és la taula de diàleg, que divendres passat van acordar desbloquejar el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès. La taula de diàleg, que no es reuneix des de setembre de l’any passat, reprendrà els seus treballs a finals de juliol, però no es preveu que hi participi JxCat, que ja no va acudir a l’última reunió en negar-se a enviar una delegació formada exclusivament per consellers del Govern, com exigia Aragonès.

Al seu congrés d’aquest cap de setmana a l’Hospitalet de Llobregat, JxCat ja va donar un cop de porta a la taula de diàleg i ahir ho va ratificar el secretari general del partit, Jordi Turull, que en declaracions a Catalunya Ràdio l’ha titllat d’«operació estètica» amb una funció «anestesiadora» de l’independentisme. En canvi, la portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va defensar l’aposta pel diàleg amb l’Estat i va subratllar que darrere de les crítiques de JxCat no hi veu «cap alternativa» ni «concreció». Segons Vilalta, no s’avança cap a la independència «fent proclames autocomplaents ni amb crítiques buides», de manera que és lamentable que «aquells que es dediquen a menysprear i atacar l’espai de negociació no contribueixin a aportar propostes».

Mentrestant, la portaveu del PSC, la santjoanenca Elia Tortolero, va «convidar a reflexionar» JxCat, ja que «ningú pot quedar al marge d’aquest diàleg a Catalunya» i «és un error quedar-se fora».

Un altre dels debats que en aquests moments separa ERC i JxCat és el futur de Laura Borràs, pendent de si se li obre judici oral per la seva causa judicial. El TSJC va confirmar ahir el processament de Borràs, en interlocutòria en què li retreu el seu intent de «dilatar» la causa i «retardar» l’obertura de judici oral en plantejar la recusació del jutge instructor. L’article 25.4 del reglament del Parlament -aprovat el 2017 amb els vots de Junts pel Sí i la CUP- obliga a suspendre els diputats als quals s’hagi obert judici oral per corrupció, pel que el futur polític immediat de Borràs pot dependre dels vots de les forces independentistes, que hauran de decidir si apliquen aquest article en el cas de la presidenta de JxCat. Vilalta va recalcar que «la prevaricació és corrupció» i va insistir que els partits han de ser «molt exemplars» en les seves actuacions i «no perjudicar el projecte independentista, i menys encara a les institucions» catalanes.

Per contra, Turull va advertir a ERC i la CUP que votar la suspensió de Borràs «seria un error garrafal», perquè suposaria ajudar a crear «un Parlament al gust dels de les togues i les clavegueres».

La presidenta d’En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, va emplaçar Borràs a fer «un pas al costat» i acceptar la seva suspensió com a diputada si li obren judici oral, per «complir rigorosament» amb el reglament de la cambra catalana.

També el líder de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, la va instar a fer un pas enrere: «La seva corrupció està corcant les institucions i Catalunya. Vagi-se’n, senyora Borràs!».