El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va estendre ahir novament la mà als seus socis de coalició, JxCat, perquè se sumin a la delegació del Govern a la taula de diàleg de la setmana que ve i descartin l’alternativa del «com pitjor, millor» en les relacions amb l’Estat.

En la sessió de control al president, en el ple del Parlament, el president del grup parlamentari de JxCat, Albert Batet, va reiterar «l’escepticisme» de la seva formació cap a aquesta nova reunió de la taula de diàleg entre la Generalitat i el Govern central, perquè «a l’altre costat no hi ha predisposició real a la negociació, és picar ferro fred». Batet va destacar que el debat de política general que celebrarà el Parlament a principis de tardor pot ser un «punt d’inflexió» per marcar una estratègia unitària enfront d’un govern de Pedro Sánchez que «manté la repressió». Les properes setmanes haurien de servir, segons Batet, perquè el Govern i el conjunt de l’independentisme «reflexionin» fins a ser «capaços de teixir una estratègia guanyadora que sigui compartida i impliqui tothom».

En la rèplica, Aragonès va reconèixer que la posició recelosa de Junts davant la taula de diàleg no és una «sorpresa», però va assenyalar el seu compromís amb aquesta via: «Allà on hi hagi una mínima oportunitat per trobar solucions en l’àmbit antirepressiu i per posar les bases per a la resolució política del conflicte, allà estaré».

Després de recordar als seus socis que el diàleg amb l’Estat per resoldre el conflicte polític és «el primer punt del Pla de Govern», va parafrasejar Nelson Mandela per advertir que «si esperes les condicions ideals, aquestes no arriben mai».

Dirigint-se a la bancada de JxCat, va insistir: «Malgrat que les condicions no són les que voldríem, hem de treballar per intentar trobar camins de solució. Els ofereixo de nou construir aquesta solució junts, amb la possibilitat que ara tenim d’afrontar de nou una negociació amb l’Estat». «Ja sabem que és una negociació asimètrica, perquè és l’Estat qui té la força, nosaltres el que hem de fer és carregar-nos de raons. Els convido de nou a participar a la delegació del Govern de Catalunya a la taula de la setmana que ve», va afegir.

Encara que va admetre que «no serà fàcil» arribar a acords satisfactoris, va subratllar que, ara com ara, no hi ha millor alternativa, per la qual cosa no s’han de «perdre oportunitats» de diàleg. «Si hi ha una altra proposta concreta, estic disposat a valorar-la. Ara mateix no n’hi ha cap», va afirmar Aragonès, que va advertir que «l’alternativa del ‘com pitjor, millor’ no existeix: com pitjor, pitjor».

El president va explicar que el seu Govern afronta la reunió de la setmana que ve «amb tota la voluntat de poder arribar a acords concrets que permetin revertir part de l’arquitectura repressiva dels últims anys». Una vegada culminada aquesta «primera fase» de superació de l’etapa «antirepressiva» -que espera que «sigui curta» encara que «probablement durarà una mica més» del desitjat-, es podrà «afrontar l’arrel del problema, la relació política entre Catalunya i l’Estat».