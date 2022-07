El vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, calcula que la mesura «populista» del Govern espanyol dels abonaments gratuïts de Renfe suposaran un «forat» de 50 milions d’euros a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM). En la sessió de control al ple del Parlament, Puigneró va afegir que Renfe deixarà d’ingressar entre 150 i 200 milions com a conseqüència de la mesura. «No seria millor que amb aquests diners proposessin millores per al servei de Rodalies a Catalunya?», va preguntar. I ha reclamat menys mesures populistes: «Ens pensàvem que eren patrimoni dels comuns però els socialistes se sumen a la festa del tot gratis», va dir. Puigneró va posar exemples de mesures que es podrien fer amb els diners que Renfe deixarà d’ingressar l’últim trimestre: comprar 25 trens, fer el túnel de Montcada per rebaixar en 10 minuts el trajecte de la R4 o restablir el servei d’Euromed amb parada a l’Aldea.