Oriol Junqueras, Raül Romeva i Dolors Bassa han presentat davant el Tribunal Europeu de Drets Humans demandes contra Espanya per suposada «falta d’imparcialitat» en el seu procés judicial i la sentència de l’1-O. Els lletrats Andreu Van den Eynde i Clara Serra, acompanyats dels tres exconsellers, van exposar ahir al Col·legi de Periodistes de Catalunya els greuges de la justícia espanyola, i van insistir que existeix en tot el procediment «un prejudici» que el «contamina». Van den Eynde va argumentar que els tres dirigents d’ERC han viscut «indefensió» durant tot el procés, i va assegurar que «s’ha tergiversat tot el dret» per perseguir, «no fets delictius, sinó persones». El lletrat va destacar que en els últims recursos presentats davant el Tribunal Constitucional tres magistrats de nou els han donat la raó, en reconèixer que s’han vulnerat drets fonamentals, i en un dels vots particulars s’assegura que la sentència «no descriu fets provats». En les demandes s’argumenta, segons Carla Serra, que els tres van ser condemnats «a una pena desproporcionada i en aplicació d’un delicte imprevisible», i que se’ls va restringir «arbitràriament la llibertat, tant de manera cautelar com després en la condemna».