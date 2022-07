La presidenta del Parlament, Laura Borràs, esgota les seves últimes opcions per evitar el judici per la presumpta adjudicació a dit de contractes amb un nou recurs per apartar al jutge instructor, només uns dies després que aquest li recriminés la seva intenció de «dilatar» la causa.

El recurs es dirigeix «exclusivament» contra la desestimació de la recusació del jutge instructor Carlos Ramos, que el TSJC ja va avisar que és ferm, però no contra la confirmació de l’ordre de processament, de manera que Borràs té de termini fins a dilluns vinent per impugnar-lo, a pocs dies que s’iniciï el mes d’agost, inhàbil per al gruix dels tràmits legals.

Els recursos d’apel·lació no tenen efectes suspensius, de manera que res impedeix que el jutge dicti en els propers dies l’acte d’obertura de judici oral contra Borràs -tràmit obligat una vegada la Fiscalia va presentar el seu escrit d’acusació-, sense esperar al fet que estiguin resolts.

L’acte d’obertura de judici traslladaria al Parlament el debat de si Borràs ha de ser suspesa en aplicació del reglament del Parlament que obliga a fer-ho en el cas dels diputats que esperen judici per corrupció i compten amb una interlocutòria d’obertura de judici oral ja ferma. No obstant això, si encara quedessin recursos pendents de resoldre pel TSJC, la seva defensa podria escudar-se que la interlocutòria no és encara ferma per esquivar l’aplicació del reglament del Parlament.

En el recurs presentat ahir, el seu advocat, Gonzalo Boye, torna a plantejar davant la sala civil i penal del TSJC la recusació del magistrat Carlos Ramos, malgrat que el propi instructor ho va desestimar en una interlocutòria que va dictar dilluns passat, en la que precisava que no cabia cap recurs contra la seva resolució.

L’advocat de Borràs considera que en la desestimació de l’incident de recusació que va plantejar contra Ramos -instructor de la causa en els seus passos finals en substitució de Jordi Seguí, que ha acabat la comissió de serveis per la que va ser destinat a la sala penal del TSJC-, s’han prescindit «totalment i absolutament» de les normes de procediment.

I és que, segons el recurs, el fet que el magistrat Ramos s’hagi «saltat les normes» d’aquest procediment, en no demanar prèviament que es posicionessin la Fiscalia i les altres parts i sense complir per tant amb les «formalitats bàsiques», demostra que té un «especial interès» en el mateix, el que suposa un «abús» que obliga a apartar-lo.

Segons Boye, el fet que qui hagi resolt sobre aquesta recusació sigui el propi magistrat, «la falta d’imparcialitat del qual s’està qüestionant», demostra que ha passat a ser jutge i part» al mateix temps».