El ministre d’Afers exteriors rus, Serguei Lavrov, va afirmar ahir en una entrevista que els objectius militars de Rússia a Ucraïna ja no es limiten a l’est del país, sinó que també afecten «altres territoris» i podrien ampliar-se encara més. Lavrov va justificat aquest canvi degut a una «geografia diferent» en comparació amb la situació sobre el terreny a finals de març, quan Moscou va dir que volia centrar-se en l’est, després de fracassar en la presa de la capital ucraïnesa, Kíev. «Ja no es tracta només de les repúbliques populars de Donetsk i Lugansk, sinó també de les regions de Jerson i Zaporiya i d’altres territoris, i aquest procés continua», va dir a l’agència de notícies Ria-Novosti i al canal RT. Les declaracions es produeixen en un moment en el qual Moscou ha aconseguit avanços a l’est, inclosa la ruptura del doble forrellat de Severodonetsk i Lyssychansk, fet que li aplana el camí per intentar avançar cap a les ciutats occidentals de Kramatorsk i Sloviansk.