La proposta de JxCat de suprimir l’Impost de Successions amenaça de convertir-se en el proper focus de tensió entre els dos socis del Govern, de cara a la negociació dels pressupostos de la Generalitat per 2023. La disputa va començar a cobrar forma aquest cap de setmana passat, al congrés que va celebrar JxCat, on va ser aprovada una ponència sectorial que inclou la supressió de l’Impost de Successions i Donacions. La proposta de rebaixa fiscal de JxCat, en la línia del que històricament defensava l’antiga CiU, xoca amb el criteri d’ERC, que ja s’ha manifestat en desacord amb aquesta idea, però la divergència en aquest assumpte ha traspassat la frontera dels partits i ha arribat a la cúspide del Govern.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va aprofitar el ple del Parlament de dimecres per descartar explícitament l’eliminació de l’impost, una proposta que, segons va dir, no passa de ser «una posició de partit», en aquest cas de JxCat, i va subratllar: «Els impostos redistributius s’han de preservar». La rèplica des de JxCat va arribar ahir del vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, que va reivindicar el «dret» del seu partit a demanar l’eliminació de l’Impost de Successions en la negociació dels propers pressupostos. Desmarcant-se de les paraules d’Aragonès, el número dos del Govern va recalcar que «JxCat té tot el dret a plantejar» aquesta eliminació i es va negar a descartar-la: «Si això es veurà reflectit als propers pressupostos, s’haurà de parlar i negociar», va afirmar, en declaracions a RAC1. «JxCat vol treballar per rebaixar o eliminar aquests impostos», va insistir Puigneró, que va dir que, quan arribi el moment de negociar els pressupostos -amb el conseller d’Economia, Jaume Giró, al capdavant-, Junts «posarà les seves condicions sobre la taula».

La disputa fiscal arriba a una setmana que es reactivi la taula de diàleg entre la Generalitat i el Govern de Pedro Sánchez, en la que JxCat no té previst participar, malgrat la invitació d’Aragonès, que avui ha tornat a obrir la porta als seus socis. «Jo els allargo la mà. És el moment de treballar en les solucions i no focalitzar-nos en els problemes», va dir en declaracions a Ràdio Estel, tot i que va advertir que, si JxCat finalment no acudeix a la reunió, «el Govern estarà ben representat en qualsevol cas», ja que la delegació formada per consellers d’ERC «representarà al conjunt de la institució».

Sobre l’esbroncada del diputat i vicepresident de JxCat Francesc de Dalmases a una periodista d’un programa de TV3 , Arabonès va alertar que «m’incomoda que es puguin passar per alt pressions inacceptables a un periodista per part d’un responsable públic». Per a Aragonès, els polítics han d’«estar disposats a què els facin preguntes incòmodes». Per la seva banda, Puigneró va demanar investigar amb «transparència absoluta» l’incident de Dalmases, sense prendre decisions precipitades. Sobre la mateixa qüestió, el PSC, ERC, la CUP i En Comú Podem van enviar ahir una carta conjunta a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, en la qual l’insten a examinar si de Dalmases «va vulnerar el codi de conducta» de la cambra catalana en el seu incident a Tv3. En la carta, els portaveus dels quatre grups traslladen a Borràs la seva «preocupació» per les «conductes intimidatòries a una professional» de Tv3 per part de Dalmases, una escena que va presenciar la presidenta del Parlament. Aquests fets, alerten, «són contraris a la conducta exemplar que hem de guardar i fer guardar els membres del Parlament», per la qual cosa reclamen una «investigació».

D’altra banda, sobre la causa judicial que afecta Borràs, que pot ser suspesa pel Parlament si li obren judici oral, Aragonès va donar a entendre que hauria de fer un pas al costat, sense obligar als partits a votar la seva suspensió, perquè «tensionar tant les institucions no ajuda».