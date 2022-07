La vicepresidenta tercer i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, va assegurar ahir que el Govern instarà consumidors i empreses a estalviar energia, però «no aprovarà una llei que obligui a baixar el termòstat», seran «recomanacions» però no imposicions.

En una entrevista al programa «Hoy por hoy» de la Cadena SER, Ribera va explicar que es demanarà als consumidors espanyols un «comportament responsable» en matèria d’estalvi energètic i d’eficiència.

Per a la indústria, el que cal buscar són «maneres de flexibilitzar el consum de gas de manera voluntària», ja que hi ha «una situació d’emergència» a causa de la invasió d’Ucraïna, encara que la indústria espanyola «no mereix pautes de racionament».

Ribera va reiterar el seu rebuig a la proposta de la Comissió Europea que tots els països de la Unió Europea redueixin voluntàriament un 15% el seu consum de gas fins a la pròxima primavera, per preparar-se davant un possible tall del subministrament rus, com ja va fer dimecres.

És important que la societat entengui, va dir la ministra, que es fa una crida general a l’estalvi, i també que «les llars i els serveis públics bàsics» tindran sempre garantia de subministrament; pel que respecta a la indústria, hi ha sectors «molt rellevants» que generen milers d’ocupacions, i no se’ls pot demanar «un canvi de combustible», va afegir.

Es tracta d’una exigència inassumible per a Espanya, sobretot quan «no se’ns ha demanat opinió» ni hi ha hagut un debat obert per a alguna cosa que suposa «un esforç sobredimensionat», va afegir Ribera.

Rússia reactiva el gas

Rússia va reactivar ahir el subministrament de gas a Europa a través del gasoducte Nord Stream I. Segons va confirmar l’operador de la infraestructura, el flux es va reprendre entre les sis i les set del matí (hora de Moscou). El Nord Stream I, que transporta gas de Rússia a Alemanya passant per la costa bàltica del país, ha estat 10 dies aturat per tasques de manteniment i Europa temia que Gazprom allargués la parada tècnica. Malgrat que el gas torna a arribar a Europa per aquesta infraestructura, el president de l’agència federal de xarxes alemanya, Klaus Müller, va apuntar que només està arribant un 30% de la capacitat màxima del gasoducte.