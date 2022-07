La Fiscalia de Catalunya ha arxivat les denúncies presentades contra el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez Cambray, per incomplir la sentència del 25%, en no veure delicte ni en les instruccions que va donar a les escoles ni en l’aprovació de la nova llei sobre l’ús de les llengües a classe.

El fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha arxivat les denúncies de Cs, Vox, Hablemos Español i Convivència Cívica Catalana contra Cambray, després que aquest comuniqués al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la impossibilitat de complir la sentència que fixa un 25% de classes en castellà per la nova normativa en la matèria aprovada per la Generalitat i el Parlament. Respecte al delicte de desobediència que les denúncies atribuïen a Cambray, el fiscal apunta que hauria de ser el propi TSJC el que «manifestés si s’ha produït una indeguda desatenció dels seus requeriments per part de les autoritats o funcionaris concernits» al no aplicar la sentència. Aquests són els arguments que esgrimeix la Fiscalia en dos escrits en els que demana al TSJC que no admeti a tràmit les denúncies presentades.