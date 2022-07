Revolució radical al PSOE. En un moviment tan profund com el que l’any passat el va dur a canviar el xassís del seu Govern, Pedro Sánchez reforma ara el cor del poder al partit i engreixa les corretges de transmissió amb l’Executiu. Tres noms marcaran la pauta ara: María Jesús Montero, ministra d’Hisenda, com a nova sotssecretària general, en substitució d’Adriana Lastra; l’exlehendakari Patxi López com a nou portaveu socialista al Congrés dels Diputats, com a relleu del canari Héctor Gómez, i la titular d’Educació i Formació Professional, Pilar Alegría, com a nova portaveu de la direcció, que agafa el testimoni de l’andalús Felipe Sicília.

Montero, López i Alegria, es convertiran des d’aquest dissabte, quan els ratifiqui el comitè federal del PSOE, en els rostres del nou equip del partit amb el qual Sánchez afronta el final de la legislatura, les tres persones en les quals confia per potenciar el missatge de l’Executiu, combatre els atacs del PP i treure de la depressió una formació enfonsada en les eleccions andaluses del 19-J. El secretari general persegueix rellançar el PSOE i conferir-li més múscul de cara al decisiu cicle electoral que comença després de l’estiu, amb les autonòmiques i municipals de maig com a primera meta volant, prèvia, teòricament, a les generals. Però no serà l’únic canvi rellevant. Sánchez munta a més un grup de decisió al màxim nivell, un petit nucli dur amb nou dirigents, cinc d’ells ministres —Montero i Alegria, més Félix Bolaños, Miquel Iceta i Isabel Rodríguez, i en el qual integra al seu director de Gabinet en la Moncloa, Óscar López. Aquest òrgan, fora de les estructures del partit, estrafà les antigues «matines»: el cercle de pretorians que es reunia els dilluns al matí a la Moncloa i decidia l’estratègia, i en el qual també s’asseia López. La diferència és que guanya pes polític pel major relleu dels seus integrants. Sánchez no redueix la comissió executiva federal, però sí que transforma el primer graó. En el fons, estrena una nova direcció, amb Montero, Alegria i López com a puntals. Els tres, tècnicament, seran promocionats en l’escalafó, perquè ja formaven part d’ell. Qui sí que entra en la cúpula del PSOE és el ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, també president del PSC, com a secretari de Memòria Democràtica i Laïcisme, l’àrea que ara deixa vacant López en fer-se càrrec del grup parlamentari al Congrés. Les dues ministres, Montero i Alegria, no abandonaran els seus departaments: compaginaran la seva major presència en el partit amb la seva labor al Govern. Tampoc ho farà Iceta, per la mateixa lògica. Hi ha un nom que no canvia, el de Santos Cerdán, que seguirà com a secretari d’Organització del PSOE. El líder el manté en el seu lloc, malgrat que estava en dubte en els últims dies, pel xoc amb Adriana Lastra, que va dimitir com a número dos dilluns passat adduint formalment motius personals, pel seu embaràs d’alt risc.