En els incendis forestals les tasques del cos d’Agents Rurals són dues: una és esbrinar les causes que han provocat l’incendi i l’altra és determinar quina és la superfície afectada. El cap dels Agents Rurals a la Catalunya central, Jaume Torralba, explica que el càlcul es fa a partir de les dades que s’envien des de l’helicòpter del cos al centre de comandament i també amb dades que es recullen en el terreny.

Quan hi ha un incendi, el cos enlaira el seu helicòpter i sobrevola la zona, tot entrant a les anomenades àrees calentes, que són les afectades pel foc. Durant el vol, des del mateix aparell envien, al centre de control, diferents ubicacions via UTM, que són geolocalitzacions, d’on hi ha afectació del foc i els seus límits, també imatges. Amb aquestes dades a la mà, els membres del GIS van configurant la geometria de l’incendi i en determina la seva afectació.

A més a més, part de la xifra global d’hectàrees afectades, el cos d’Agents Rurals també detalla quantes de les hectàrees són de superfície forestal, agrícola o urbana i també arriba fins al detall de poder determinar quines són les espècies que s’han vist afectades pel foc. D’aquesta manera poden obtenir una radiografia molt completa de quina ha estat l’afectació de cada incendi.

Una de les principals dificultats amb la qual es troben per determinar la superfície, explica Torralba, és quan l’incendi encara està actiu, sobretot en els moments inicials i el fum de les flames impedeix veure fins on arriba l’afectació, encara que un cop ha passat, l’obstacle desapareix.