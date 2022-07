Alts càrrecs de Salut durant la primavera del 2021 van declarar ahir al jutjat que el baix ritme inicial en la vacunació contra la covid de policies nacionals i guàrdies civils es va deure a un retard en l’arribada del cens dels agents. Carmen Cabezas, secretària de Salut Pública i llavors subdirectora de Promoció de la Salut, Sara Manjón, directora d’Organitzacions i Professionals del CatSalut, Xavier Rodríguez, director de Serveis del Departament, i Adrià Comella, director del CatSalut, van declarar com a investigats al jutjat d’instrucció número 17 de Barcelona, per prevaricació i contra els drets laborals, arran d’una querella de sindicats policials.

Jucil i Jupol van demandar la Generalitat davant del TSJC pel retard, i el tribunal català i el Suprem van considerar que s’havia discriminat aquests agents policials. El desembre passat la sala contenciosa-administrativa del TSJC va considerar que Salut havia retardat injustificadament la vacunació dels agents estatals per darrere dels mossos d’esquadra i policies locals. La Generalitat va presentar un recurs al Suprem, però l’alt tribunal espanyol va rebutjar també el recurs. La sentència del TSJC tenia en compte que «les vacunes als cossos no nacionals van començar a administrar-se el 10 de febrer del 2021», mentre que els agents dels «cossos nacionals» no hi van tenir accés fins al 12 de març. «És a dir, amb un mes de diferència, i a un ritme, a més, extremadament lent. Sobra dir el caràcter fonamental, de supervivència realment, de la celeritat de vacunació per a un personal exposat de manera constant al contacte proper amb el ciutadà», assenyalava la decisió.

Fonts jurídiques i els portaveus de Jucil i Jupol, van explicar que Cabezas i els exalts càrrecs només van respondre a les preguntes de les defenses i del jutge, però no a les acusacions representades pels sindicats policials. També van criticar que la fiscalia no assistís a la vista oral, fet que emmarquen en «l’abandonament institucional» que diuen que pateixen els agents estatals a Catalunya. Segons les fonts, les declaracions van ser molt vagues i no es va poder aclarir si algú va donar l’ordre d’alentir el procediment de vacunació i qui hauria donat l’ordre. Tots quatre van al·legar que no era la seva responsabilitat. A més, van assegurar que el cens dels agents va arribar-los tard, mentre ja es vacunava mossos i policies locals, cosa que les acusacions neguen i asseguren que podran demostrar amb els correus electrònics que van enviar els dos cossos a Salut.