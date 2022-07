L’expresident dels Estats Units Donald Trump va decidir no frenar l’assalt al Capitoli del 6 de gener del 2021 perquè li convenia i en canvi va passar la tarda veient-lo a la televisió. Així de rotund es va mostrar dijous el comitè que investiga aquest atac en retreure-li una passivitat deliberada. «Era l’única persona al món capaç de parar la multitud. No va poder ser mobilitzat ni pels seus assistents ni pels seus aliats. Va ignorar les peticions desesperades de la seva pròpia família, inclosos (els seus fills) Ivanka i Donald Jr.», va dir el president d’aquesta comissió, el demòcrata Bennie Thompson.

Aquesta nova sessió, emesa en horari de màxima audiència, va ser la vuitena i última, fins al setembre, d’aquesta sèrie d’interrogatoris públics iniciada fa un mes. El focus va estar posat en els 187 minuts que van passar des que Trump va esperonar la multitud a fer-se sentir al Capitoli fins que a les 16.17 d’aquella tarda va penjar un vídeo a Twitter on els va dir per primera vegada que havien d’abandonar la seu del Congrés.

En total van participar a la protesta unes 10.000 persones -la majoria trumpistes- i prop de 800 van irrompre a l’edifici mentre s’estava certificant formalment la victòria del demòcrata Joe Biden en les presidencials de novembre. La jornada va deixar cinc morts i uns 140 agents ferits.

Per al comitè els 187 minuts examinats proporcionen un exemple clar d’abandó de poder per part de l’exmandatari, que fins al vídeo citat havia publicat un tuit per criticar que el seu vicepresident, Mike Pence, es negués a anul·lar les eleccions, i dues per demanar als manifestants que fossin pacífics i respectessin la llei. Trump es negava a usar la paraula pau i va ser la seva filla qui el va convèncer per emprar aquesta altra fórmula. El president estava llavors a la Casa Blanca, en no haver aconseguit convèncer els seus conductors que el portessin al Capitoli, tal com es va recordar ahir i va relatar el 28 de juny una testimoni clau de la investigació.