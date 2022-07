Espanya manté contactes amb totes les capitals europees directament o a través de la seva Representació Permanent a la UE per trobar una alternativa a la proposta de Brussel·les de racionar l’ús de l’energia si alguns estats membres es queden sense gas rus, a la qual l’Executiu s’oposa frontalment. Té de marge fins dimarts que ve en la reunió del Consell Extraordinari de ministres d’Energia, a la qual anirà la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera. Si aquest dia no hi ha acord, és possible que es convoqui un Consell Europeu per abordar aquest assumpte i implicar totalment els caps d’Estat i de Govern.

El Govern està disposat a lluitar per aconseguir que els possibles talls de subministrament del pla europeu no siguin vinculants i per això planteja que la UE permeti a cada país decidir com col·labora perquè la resta tingui energia. El cas espanyol és molt particular. No depèn del gas rus -el seu proveïdor tradicional ha estat Algèria- i a més compta amb plantes regasificadores que li permeten comprar GNL als mercats internacionals i portar-ho en vaixells.

Aquesta excepcionalitat és la que el Govern espanyol vol aprofitar per proposar a la UE que la solidaritat que demanen amb retallades generals, si Vladímir Putin talla l’aixeta del gas a Europa, es tradueixi en un augment de les exportacions. Que, a canvi que a Espanya no l’afecti el pla per a racionar l’energia, s’exporti a França tot el combustible que pugui transportar les connexions amb el país gal.