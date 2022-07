La presidenta del Parlament, Laura Borràs, defensa sense matisos la seva mà dreta i diputat de Junts, Francesc de Dalmases, que serà investigat per haver esbroncat i intimidat una periodista de TV3 després d’una entrevista a Borràs que no va agradar a la presidenta de la Cambra. Borràs sosté que no va haver-hi «agressió», que s’està produint un «acarnissament» contra Dalmases i que ella va ser present a la «discussió» amb la periodista.

Malgrat que la Corporació de mitjans públics, el Grup Barnils de periodistes i el comitè professional de TV-3 han condemnat els fets per la seva gravetat i diversos partits de l’oposició han reclamat que el Parlament obri una recerca per si Dalmases ha de ser sancionat per incomplir el Codi Ètic, Borràs -en una entrevista en TVE que s’emetrà aquest diumenge- tanca files sense fissures. «Em sembla lamentable com es produeix un acarnissament», sosté, denunciant que «tothom porta un fiscal dins i sap què va passar» i «s’està condemnant una persona». Per això assegura que la decisió del diputat d’apartar-se de la comissió de la Corporació en què participa i demanar al seu partit que li obri un expedient és la decisió correcta, enfront de les «afirmacions difamatòries» que s’han abocat, al seu judici, sobre un cas publicat en diversos mitjans i que revela com Dalmases va agafar pel canell la periodista, i a porta tancada en un camerino de TV3 va llançar crits i improperis contra ella en presència d’altres persones, entre elles la mateixa Borràs, després de l’entrevista que aquesta va concedir al programa Faqs. D’altra banda, Borràs també es defensa en relació a la possible decisió del Parlament de suspendre-la de les seves funcions quan s’obri judici contra ella per delictes relacionats amb la corrupció. La presidenta adverteix a ERC que si els republicans voten a favor d’aquesta suspensió «tota decisió política té unes conseqüències». La presidenta continua defensant la seva innocència.