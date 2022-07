Principi d’acord per reforçar el sector industrial a Catalunya. La conselleria d’Empresa i Treball dirigida per Roger Torrent ha aconseguit un principi d’acord amb patronals i sindicats per invertir 2.800 milions d’euros de fons propis fins a 2025. El nou Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) augmenta en 1.000 milions el seu pressupost respecte a l’anterior i reforça partides per impulsar la transició energètica, especialment per potenciar renovables i la rehabilitació d’edificis i fer-los així més eficients.

Els negociadors del ‘conseller’ Torrent, amb la directora general d’Indústria, Natàlia Mas, al capdavant, tanquen així nou mesos de ferregoses negociacions amb els agents socials. Si bé la intenció inicial de la Generalitat era tenir tancat el pacte industrial el gener d’enguany, les exigències, l’estira i arronsa amb patronals i sindicats i unes certes diferències internes dins l’Executiu han dilatat les converses i han retardat l’acord. La intenció del Govern és oficialitzar el nou Pacte Nacional durant el mes de setembre en un acte protocol·lari, tal com confirmaven ahir fonts oficials de la ‘Conselleria’ d’Empresa a El Periódico, que declinaven fer més comentaris sobre el tema fins a la firma. Ahir va tenir lloc l’última reunió de treball entre la direcció d’Indústria i els agents socials, de la qual tots van sortir moderadament satisfets. El PNI pretén actuar com un revulsiu dins del sector industrial català, que en els últims anys ha anat perdent pes sobre el total de l’economia, en passar en una dècada de representar el 27% del PIB català al 19,8%. Per a això el principi d’acord contempla mesures per a donar un impuls al sector i planificar les inversions de recursos públics fins al 2025, pensant també en les transicions que aquest sector afrontarà durant els pròxims anys. I que prometen no estar exempts de tancaments i reconversions no sempre innòcues en termes d’ocupació. Dins del pacte hi ha diverses carpetes. L’energètica destaca especialment, amb una inversió aproximada per als pròxims tres anys i mig de prop de 400 milions d’euros. Potenciar el sector de l’hidrogen és un altre dels compromisos subscrits i s’hi pretenen destinar uns 20 milions d’euros, un increment substancial respecte als primers esborranys del pacte, quan el Govern pretenia limitar aquesta matèria a una inversió de 800.000 euros i clarament vinculada a Tarragona i la privada Universitat Rovira i Virgili, segons afirmen fonts coneixedores. El pacte també inclou una partida de 10 milions d’euros per realitzar prospeccions sobre quins seran aquells sectors que més canviaran en els pròxims anys, quin impacte tindrà això sobre l’ocupació i així coordinar accions per esmorteir els efectes lesius. En aquest sentit ja està en marxa l’oficina pública per a la transformació de l’automoció, que se centrarà exclusivament a assessorar les companyies d’aquest gremi i ha de coordinar i planificar actuacions per reconduir tot el parc de proveïdors que veu perillar els seus negocis amb la transició al vehicle elèctric. En paral·lel el Govern es compromet a aprovar una nova llei de transició energètica, una nova llei de residus i recursos i una altra de polígons.