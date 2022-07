El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha defensat el «gir a l’esquerra» del president espanyol, Pedro Sánchez, com a «gir al sentit comú». «Un gir per defensar els que més ho necessiten, posant impostos temporals a aquells que tenen uns beneficis que mai s’esperaven», va dir ahir en la seva intervenció davant del Comitè Federal del PSOE. Ho va fer referint-se al rumb marcat per Sánchez durant el debat de política general al Congrés com als nous tributs que preparen els socialistes i Unides Podem per gravar els beneficis extraordinaris de la banca i de les empreses energètiques.

El socialista català va avalar, tanmateix, els canvis a l’Executiva del PSOE i ha lloat el lideratge «clar» del president espanyol i la seva aposta pel diàleg, que la setmana que ve es materialitzarà en forma de taula entre la Generalitat i el govern espanyol.