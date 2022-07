Una operació conjunta dels Mossos d’Esquadra, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, els Agents Rurals i la Gendarmeria francesa ha permès detenir nou persones per presumpta participació en una organització criminal dedicada al tràfic de residus. Segons ha informat la Policia Nacional, hi ha deu investigats més per suposat tràfic d’escombraries des de França fins a les demarcacions de Barcelona, Lleida i Girona i els principals responsables són en presó preventiva a França.

Les investigacions van començar el gener de 2021 quan els agents van descobrir que en un abocador gironí s’hi abocaven residus procedents de França amb irregularitats. Es tractava d’escombraries d’una planta de reciclatge de Nimes, a Occitània, que entraven com a restes de construcció i demolició però que, en realitat, incloïen plàstics, papers i cartrons barrejats amb material rocós de l’abocador per dissimular-ne la composició. A més, es van detectar altres irregularitats. Els registres van permetre concloure que s’havien introduït a l’Estat espanyol més de 30.000 tones de residus irregularment des de mitjan 2020. Hi entraven per ser reciclats, però acabaven sobretot enterrats en diferents abocadors clausurats per ordre judicial.