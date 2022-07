Els primers integrants de l’anomenat Centre de Coordinació Conjunt previst per supervisar el corredor marítim de cereals des dels ports ucraïnesos, acordat divendres passat, han arribat a Istanbul, segons va informar aquest diumenge l’emissora CNNTürk.

L’anomenada Oficina del Gra estarà integrat per representants ucraïnesos, russos, turcs i de les Nacions Unides, en total unes vint persones, va afegir la font sobre els primers detalls del pacte als quals diu haver tingut accés. «La seu de l’acord signat amb Ucraïna i Rússia serà el campus de la Universitat de Defensa Nacional en el districte de Levent d’Istanbul. Un almirall turc dirigirà l’equip», va puntualitzar.

Segons l’emissora, «els ucraïnesos i els russos treballaran normalment en sales separades» i només «en cas de necessitat» es reuniran de manera presencial en el centre, que s’espera que estigui operatiu «en poc temps». Aquestes revelacions es produeixen l’endemà que Rússia ataqués amb míssils la ciutat portuària d’Odessa, clau per a les exportacions de gra sobre les quals el dia anterior s’havia aconseguit l’acord amb l’auspici de Turquia i Nacions Unides. Els atacs van deslligar les condemnes de l’ONU, la Unió Europea i els Estats Units, mentre que Turquia, després de transmetre un supòsit desmentit de Moscou va demanar calma i continuar amb els esforços per aconseguir el desbloqueig del gra ucraïnès.

En un comunicat, el ministre turc de Defensa, Hulusi Akar, va dir ahir que «els ucraïnesos» havien informat que en els atacs van afectar «una de les sitges» on s’emmagatzemen els cereals, mentre que un altre míssil va caure «en una zona pròxima a una sitja». Al mateix temps, va indicar que la part russa li havia assegurat no tenir «absolutament res a veure amb aquests atacs».

Akar va advocar perquè «aquests fets i altres similars es deixin de costat com més aviat millor i es comenci a treballar de seguida que es pugui en línia amb l’acord que hem aconseguit». Rússia, per part seva, sí que va admetre l’autoria dels atacs del dissabte a Odessa, encara que no va confirmar que els seus míssils colpegessin sitges amb gra en assegurar que havien destruït objectius de la infraestructura militar del port de la ciutat. El pacte obtingut per Moscou i Kíiv el divendres a Istanbul, amb la presència del secretari general de l’ONU, António Guterres, i el president turc, Recep Tayyip Erdogan, hauria de possibilitar les exportacions a través del mar Negre del gra ucraïnès bloquejat per la guerra.

Segons Guterres, es va acordar així mateix «facilitar l’accés sense traves» d’aliments i fertilitzants russos als mercats mundials. El propòsit del centre istanbulí és verificar el compliment del signat per les quatre parts de l’acord, que entre altres preveu inspeccions per part de l’ONU i de Turquia dels vaixells de càrrega que naveguin per la Mar Negra, en resposta als temors russos que puguin transportar armes per a Ucraïna.

Els carregaments no comptaran amb escorta militar, encara que podran ser seguits i monitorats amb mitjans propis de l’ONU.

Al voltant de 22 milions de tones de blat, blat de moro i altres cereals emmagatzemats en sitges de tres ports ucraïnesos -Odessa, Pivdennyi i Chornomorsk- hauran de ser transportats així als mercats internacionals.

Lavrov diu que ja han aixecat el bloqueig als ports ucraïnesos

El ministre d’Exteriors rus, Serguei Lavrov, va assegurar aquest diumenge al Caire, on ha començat una gira per diversos països africans, que ja han aixecat el bloqueig als ports ucraïnesos després de l’acord sobre aquest tema aconseguit divendres i va atribuir la crisi alimentària mundial a les sancions occidentals contra Moscou.

«Hi havia una iniciativa del secretari general de l’ONU que hem secundat i efectivament s’ha aixecat el bloqueig imposat als ports ucraïnesos, mentre que l’altra part de la iniciativa és aixecar el cèrcol a les exportacions del blat rus», va afirmar Lavrov en una conferència de premsa conjunta amb el seu col·lega egipci, Sameh Shoukry.

No obstant això, va reiterar que per obrir una via segura per a la sortida dels grans emmagatzemats en les sitges d’Ucraïna, un dels majors subministradors de cereals del món.