Malgrat que el 80% de la superfície forestal pública del país està planificada, a nivell pràctic només se’n gestiona l’1%.

Així ho va explicar en una entrevista a l’ACN el subdirector general de Boscos, Enric Vadell, que admet que la xifra és molt petita i que s’ha de «revertir». Per això, assegura que l’objectiu és que en un termini d’entre 10 i 15 anys es pugui arribar al 5%: «Si hi arribem, estaríem en uns nivells de gestió bastant correctes». Vadell va subratllar l’esforç del Govern per invertir en gestió forestal i avança que el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural destinarà 72 milions d'euros en el nou pla de prevenció d’incendis fins al 2025. L’objectiu és preparar els boscos catalans per fer front a l’emergència climàtica.

«Quant a planificació de la gestió forestal a Catalunya hem fet els deures. La superfície pública està planificada en un 80% i els propers anys esperem arribar al 100%». Així s’explica el subdirector general de Boscos, Enric Vadell, que afegeix que, pel que fa a la superfície privada, es calcula que hi ha el 30% de la superfície planificada i ordenada amb plans tècnics. Segons ell, aquesta és una «bona base per fer gestió forestal».

Ara bé, admet que a nivell pràctic la gestió sobre el terreny és molt minsa. «Tenim calculat que anualment es treballa sobre un 1% de la superfície forestal i això realment és molt poc i ho hem de revertir», va detallar. Per això, el Departament d’Acció Climàtica treballa amb la previsió que en un termini de 10 o 15 anys es pugui arribar al 5% de la superfície forestal gestionada. «Catalunya té uns 2 milions d’hectàrees forestals i d’aquestes 1,5 milions són arbrades. Per tant, si gestionem el 5% de la superfície estaríem en uns nivells acceptables», va assegurar.

Sobre l’estratègia que s’ha de seguir en la gestió forestal, el subdirector general va dir que s’ha de treballar per tenir uns boscos «adaptats al canvi climàtic». Això vol dir, segons ell, «que els arbres que hi viuen tinguin el suficient espai, aigua i nutrients per poder sobreviure a les condicions actuals».