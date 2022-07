L’incendi que afecta Tenerife continua avançant i el seu perímetre ja arriba als 26 quilòmetres, mentre que els focs registrats en la península van apagant-se a poc a poc i rebaixant el seu nivell de perillositat després d’haver arrasat gairebé 100.000 hectàrees en només dues setmanes.

No obstant això, la pràctica totalitat del territori nacional presenta alt risc de patir un incendi, segons l’eina creada per predir possibles focs per l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), que, a més, ha alertat d’altes temperatures en gairebé tot el país.

A Tenerife, les flames ja han afectat 2.423 hectàrees.