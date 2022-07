Més de 1.500 persones van arribar ahir a les costes italianes, on les forces de seguretat van rescatar 5 cadàvers de migrants en un pesquer a la deriva, mentre els vaixells humanitaris Sigui Watch 3 i Ocean Viking van rescatar més de 600 nàufrags en el Mediterrani Central que ara esperen un port segur per desembarcar.

L’ Ocean Viking porta a bord 195 supervivents, després de dos rescats efectuats en pots amuntegats no aptes per navegar, van indicar a Efe fonts de l’ONG Sos Mediterránee, que van explicar que els rescatats, entre els quals hi ha moltes dones i nens, estan exhaustos després de passar hores al mar sota el sol.

L’organització francesa, que porta dos dies al Mediterrani, ha notificat els rescats a les autoritats italianes, igual que l’alemanya Sigui Watch, el vaixell de la qual Sigui Watch 3 navega amb 444 persones després de l’últim rescat, en què van salvar a 16 migrants gràcies a l’avís de Alarm Phone, una línia d’ajuda telefònica en la mar.

«És difícil fer estimacions. Sabem per experiència que amb bon temps les sortides es multipliquen», van dir a Efe les fonts sobre l’augment de barcasses que aquests dies intenten arribar a Itàlia.