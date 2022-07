El Govern preveu aprovar avui al Consell de Ministres la reforma del reglament d’estrangeria, que flexibilitzarà les condicions d’accés al mercat de treball a milers de migrants. També preveu donar llum verda al nou sistema de cotitzacions dels treballadors autònoms, pactat amb patronal i sindicats, tal com confirmen fonts del Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social. José Luís Escrivá aconsegueix tirar endavant dos de les normes de major pes que porta treballant durant els últims mesos. La primera no precisarà de més tràmits i entrarà en vigor una vegada ho estableixi el BOE. I la segona encara haurà de ser validada pel Congrés i el ministre necessitarà una majoria parlamentària que la recolzi. La reforma ampliarà les possibilitats de les persones d’origen estranger per a accedir a una ocupació a Espanya. Segons les últimes dades de la Seguretat Social 2,3 milions de treballadors en actiu han nascut fora d’Espanya.