Junts per Catalunya ha obert un expedient informatiu al vicepresident del partit i diputat Francesc de Dalmases, que va esbroncar a una periodista de TV-3 segons han assegurat diversos testimonis, i ha eludit parlar de «linxament» a Dalmases, com sí ha fet la presidenta del Parlament i del partit, Laura Borràs. El cas, que no es vehicula ara com ara com a expedient disciplinari, el dirigirà l’advocada i integrant del partit Magda Oranich.