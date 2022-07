La reactivació de la taula de diàleg, prevista per a aquesta setmana, està aprofundint la bretxa estratègica entre els dos socis del Govern, ERC i JxCat. Ahir, les dues principals formacions independentistes van tornar a airejar les seves diferències de criteri davant la reunió que celebraran les delegacions de la Generalitat i el Govern central.

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, va instar els seus socis de coalició, JxCat, a «complir» el pacte de govern i ser «lleials» a la taula de diàleg. En declaracions a Catalunya Ràdio, Vilagrà va explicar que encara s’està ultimant la data de la reunió amb el govern de Pedro Sánchez, encara que va reconèixer que per qüestions d’agenda «és possible» que la trobada se celebri dimecres o dijous. Tampoc està tancada encara la composició de la delegació de la Generalitat que participarà en la reunió de la taula de diàleg, si bé va confirmar que hi acudiran només ministres i consellers i que, tant ella mateixa com Roger Torrent, repetiran presència, com el setembre de l’any passat.

Davant la negativa de JxCat a formar part de la delegació de la Generalitat, Vilagrà va llançar un toc d’atenció als seus socis i va recordar que l’acord de legislatura que van segellar el 2021 estableix que, malgrat el seu «escepticisme» entorn de la taula de diàleg, Junts «col·laborarà de forma honesta i lleial». «D’això es tracta, de complir els acords», va assenyalar Vilagrà, que va recordar a més que «el primer punt» del Pla de Govern també recull aquest compromís de la taula de diàleg.

Sobre els fruits que pot donar la reunió d’aquesta setmana, va afirmar que confia que hi hagi «avanços significatius» a la carpeta de la «desjudicialització» del procés independentista. Segons Vilagrà, hauria d’haver-hi «canvis normatius en el Tribunal de Comptes, en el Codi Penal, en qüestions concretes d’acusacions que s’han fet per mobilitzacions populars al carrer».

Pel que fa a la reforma del delicte de sedició, va explicar que encara «cal treballar-lo», perquè aquesta qüestió «no és tan fàcil».

Molt diferent és l’enfocament de JxCat, el vicepresident del qual i portaveu, Josep Rius, va donar per «esgotat el model de taula de diàleg pactat entre PSOE i ERC» perquè no és eficaç per «resoldre el conflicte entre Catalunya i Espanya». Junts es posarà en contacte amb la resta de forces independentistes per «refer la unitat estratègica» i «consensuar una nova etapa, que ha de culminar en una real negociació» basada en tres punts: amnistia, autodeterminació i «garanties de compliment». Segons Rius, aquesta negociació «no s’aconsegueix apuntalant» el govern de l’Estat, sinó «confrontant democràticament i mobilitzant l’independentisme».

«L’única cosa que resol el conflicte polític és el dret a l’autodeterminació», va recalcar Rius, que va advertir ERC que no és possible «canviar la lògica perversa» «d’una part del poder judicial espanyol, ja que «cap reunió el detindrà».

En canvi, la portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va demanar a JxCat que se sumi a la reunió d’aquesta setmana, en comptes de «posar pedres al camí», ja que autoexcloure’s «significa fer-li un flac favor a l’independentisme».

La portaveu del PSC, Elia Tortolero, es va mostrar a favor de la reforma del delicte de sedició, encara que ha apuntat al consens com a condició necessària per avançar: «En el moment en el qual hi hagi un consens, estic segura que el Govern central el portarà al Congrés i podrà tirar endavant». Per la seva banda, el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, va demanar que la taula «no solament busqui una fotografia, sinó que busqui la concreció d’acords».