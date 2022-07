La generació millenial i totes les que venen darrere viuran «una o dues pandèmies» més d’una intensitat com la de la covid-19. Ho adverteix Joan Guix, exsecretari de la Agència de Salut Pública de Catalunya (Aspcat) i membre de la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears (SSPCB). El canvi climàtic i la globalització facilitaran (ja ho fan) la transmissió mundial dels virus.

La covid-19 ha posat de manifest la importància d’enfortir la salut pública. Segons Guix, la vigilància epidemiològica a Catalunya s’ha reforçat arran de la pandèmia. «Ha aconseguit eines informatives i ha rebut un increment de recursos humans, com a rastrejadors i epidemiòlegs». El «gran risc», segons ell, és que tot això sigui «flor d’un dia».

No obstant això, l’epidemiòleg Joan Caylà, membre de la Societat Espanyola d’Epidemiologia (SEE), subratlla que gran part d’aquest personal incorporat «no està format». «I molts altres tenen contractes que ja han acabat», afegeix Caylà. A més, adverteix que la covid-19 i la verola del mico han deixat aparcat el seguiment d’altres malalties de declaració obligatòria, com la tuberculosi o el VIH/sida.

Guix lamenta que no ha entrat en l’agenda política la promoció de la salut i la prevenció de la salut. «Això ens pot donar problemes perquè són aspectes molt importants a més de l’epidèmia. Estem parlant, per exemple, de seguretat alimentària o de salut comunitària», diu Guix.