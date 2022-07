El magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) Carlos Ramos va rebutjar ahir l’últim recurs de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, per forçar la seva recusació, una petició que considera que constitueix un «manifest abús» d’aquesta figura legal. En una providència, Ramos acorda no admetre a tràmit el recurs d’apel·lació que la defensa de Borràs va presentar la setmana passada, i esgota una de les seves últimes opcions per evitar el judici per la presumpta adjudicació a dit de contractes de la Institució de les Lletres Catalanes. La presidenta del Parlament i de JxCat encara tenia de termini ahir per presentar un últim recurs d’apel·lació contra la confirmació de l’acte pel qual l’instructor la va deixar a un pas de judici, però fonts del seu entorn ho descarten, amb el que l’acte d’obertura de judici oral contra ella pot ser un tràmit imminent. L’obertura de judici traslladaria al Parlament el debat de si Borràs ha de ser suspesa en aplicació del reglament del Parlament.