Els països de la Unió Europea intenten que Brussel·les suavitzi el pla per reduir el seu consum de gas en un 15% entre agost i març. La República Txeca, que presideix el Consell de la UE aquest semestre, està liderant aquests dies la negociació entre els estats sobre aquesta proposta, en la qual ja s’han introduït alguns canvis al text original de la Comissió, van indicar fonts diplomàtiques, que suavitzen el pla d’estalvi.

Brussel·les ha instat els països que redueixin l’ús del gas ara per ajudar a omplir els dipòsits abans de l’hivern, i ha advertit que és probable que es produeixi un tall total del gas rus. No obstant això, el pla de la UE s’ha enfrontat a la resistència d’una sèrie de governs. Espanya va ser el primer país a rebutjar la proposta de Brussel·les, una posició a la qual després es van sumar uns altres com Portugal i Grècia. I altres delegacions van plantejar també objeccions.

Alemanya, molt dependent de les importacions de gas rus, s’ha mostrat, no obstant això, favorable a la proposta de Brussel·les des del primer dia. França, en canvi, és contrària a establir criteris uniformes per a tots els països.

Els diplomàtics dels països de la Unió Europea debatien durant la jornada d’ahir una proposta revisada, abans que els ministres d’Energia intentin arribar a un acord sobre aquesta qüestió avui mateix. La proposta, a la qual ha tingut accés Reuters, mantindria l’objectiu voluntari que tots els països redueixin el seu consum de gas, però oferiria una sèrie d’exempcions a l’objectiu vinculant.

En l’últim esborrany de text, encara que es manté l’objectiu d’una retallada del 15% en el consum de gas, s’han plantejat modificacions que permetrien als països demanar derogacions per una sèrie de motius, com la situació geogràfica. L’objectiu que es busca és «permetre moderar les reduccions» a canvi de compromisos dels països d’augmentar en la mesura del possible les transferències d’energia entre estats membres.

Un altre canvi introduït en la proposta original és que siguin cinc estats membres (en lloc de només la Comissió Europea, com indicava la primera proposta) els que puguin demanar la declaració de l’estat d’alerta que posaria en marxa l’obligació de retallar el consum de gas.

En tot cas, tant si ho demanés la Comissió Europea com si és fos a iniciativa de cinc estats membres, la declaració d’alerta només podria ser adoptada amb el suport d’una majoria qualificada de països, van indicar les fonts.