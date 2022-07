El consell de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona ha optat per aprovar ara com ara la reducció d’un 50% dels bitllets de rodalies a partir de setembre i no la seva gratuïtat total a l’espera que el Govern espanyol ho aprovi formalment.

La reducció que en l’últim quadrimestre de l’any s’aplicarà al transport integrat també afectarà, entre altres abonaments, la T-Usual i la T-Jove, amb rebaixes del 50%, així com la T-Casual, la més utilitzada, per la que es pagarà un 30% menys. El Govern central va aprovar el 25 de juny bonificacions per al transport a causa de la ràpida evolució de la situació geopolítica i la necessitat d’assegurar al màxim la mobilitat quotidiana obligada dels ciutadans i deu dies més tard va anunciar la gratuïtat de l’abonament de rodalies, tot i que està pendent la seva formalització més enllà de l’anunci als mitjans, recorden a l’ATM.

«Fa deu dies en roda de premsa s’anunciava la gratuïtat de Renfe però fins ara això és només una roda de premsa i no hi ha cap acte administratiu que determini la gratuïtat dels serveis de Rodalies. Ens consta que hi estan treballant però encara no s’ha aprovat», va explicar el director general de l’ATM, Pere Torres. L’entitat dona per fet que en els propers dies l’Executiu podria aprovar l’ordre per a la gratuïtat de l’abonament de rodalies definitivament, encara que desconeixen quan. «Si és més enllà d’agost és clar que hi haurà retards», va dir Torres.

Per al cas que pogués aprovar-se pel govern espanyol en els propers dies, l’ATM esperarà abans de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el nou quadre de tarifes.

El que sembla inamovible són les reduccions d’abonaments com els títols T-Usual per 30 dies, que en el cas d’una zona passaria a costar des de l’1 de setembre de 40 a 20 euros (26,96 les dues zones, 37,80 la de tres i 56,90 les sis zones). En el cas del T-Jove, quedaria en 40 euros una zona (52,60 les dues, 73,80 les tres i fins a 111,15 les sis). La T-Casual, la més utilitzada, que permet deu viatges, passaria de costar per 1 zona 11,35 a 7,95, ja que en el seu cas la rebaixa és del 30%. També tindran reducció del 50% els abonaments per a les famílies nombroses i monoparentals i el de persones en situació d’atur, entre d’altres.