L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha avisat que el món s’enfronta a un brot d’hepatitis «d’origen desconegut» que afecta els infants, i ha destacat els «milers d’infeccions víriques agudes» de la malaltia que es produeixen anualment entre nens, adolescents i adults.

En aquest sentit, l’organisme internacional ha informat que treballa «colze a colze» amb els científics i els responsables polítics dels països afectats per intentar comprendre la causa d’aquesta infecció que no sembla coincidir amb cap dels cinc tipus coneguts d’hepatitis.

«Per aconseguir la màxima eficàcia, la vigilància de les hepatitis ha de prestar-se a nivell comunitari mitjançant un sistema d’atenció primària de salut eficaç i integrat amb altres serveis de salut que abordin tota la gamma de necessitats sanitàries», va dir el director general de l’OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus.

Encara que la majoria de les hepatitis agudes causen símptomes lleus i fins i tot no es detecten, en alguns casos poden provocar complicacions i arribar a convertir-se en mortals.

«Cada 30 segons, mor una persona per causes relacionades amb l’hepatitis, com la insuficiència hepàtica, la cirrosi i el càncer», va dir Tedros, que va recordar que prop del 80% de les persones que viuen amb la malaltia no tenen accés a atenció mèdica o no poden pagar el seu tractament.