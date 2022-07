L’estratègia va canviar després del 19-J, després de la desfeta socialista a les eleccions andaluses. I des de llavors Pedro Sánchez no fa més que reafirmar-se en aquest nou camí: gir a l’esquerra, combat amb «determinació» contra els «poderosos», encara que el seu Govern resulti «incòmode» per a ells; pedagogia i més pedagogia, «empatia» amb els ciutadans i lluita cos a cos amb el PP. I demostració d’hiperactivitat de l’Executiu, que no es quedarà parat ni es posarà «de perfil» per donar resposta a les conseqüències de la guerra d’Ucraïna, la incertesa econòmica, la disparadísima inflació. Es desviurà, repeteix, per «protegir la classe mitjana i treballadora» i transformar el país. I per descomptat que esgotarà legislatura i arribarà fins al final.

El president va tancar el curs polític ahir abans de marxar als Balcans amb una compareixença de balanç a la Moncloa. La roda de premsa, dissenyada per explicar el grau de compliment dels compromisos contrets pel bipartit fins a aquest primer semestre de 2022, encaixava en les mateixes coordenades polítiques de les últimes setmanes. Embolcall que buscava omplir de sentit el principal anunci de la seva roda de premsa: l’aprovació, dilluns que ve en Consell de Ministres, d’un pla d’estalvi energètic i d’un decret llei per coordinar i reforçar la prevenció i extinció d’incendis. Sánchez va donar, això sí, una petita volta de rosca al seu discurs, en assenyalar amb nom i cognoms a alguns d’aquests «poderosos» que intenten frenar-lo: Ana Patricia Botín, presidenta del Santander; Ignacio Sánchez Galán, responsable d’Iberdrola. «Si Botín i Sánchez Galán protesten, és que anem en la bona direcció», va resumir, lluint galons d’esquerres. Sánchez va subratllar que encara que la guerra d’Ucraïna ha trencat la legislatura, com abans ho va fer la pandèmia, la seva obsessió serà «protegir la classe mitjana i treballadora» i «avançar en una agenda de modernització de l’economia». Això últim, en un context bèl·lic i de risc de tall de subministrament del gas per part de Rússia, significa accelerar la transició ecològica i no alentir-la, com vol el PP, i també atendre la «solidaritat» amb els socis europeus i procurar la rebaixa de la factura de la llum. A més, Espanya presentarà a la Comissió Europea dues propostes: reformar el funcionament del mercat elèctric per desacoblar el preu del gas del mercat majorista, i establir un topall màxim al preu de les emissions de CO₂. D’altra banda, Sánchez va celebrar que l’últim sondeig del CEO hagi recollit que el 52% dels catalans no volen que Catalunya sigui un Estat independent. En la seva opinió, aquesta dada demostra que la societat catalana vol superar la ruptura provocada pel procés, i desitja «retrobar-se amb la resta de germans que té a Espanya».