La secretària general adjunta i portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va identificar ahir les discrepàncies i el «soroll intern» dins de JxCat com el «principal factor desestabilitzador» del Govern. En una entrevista a Efe, Vilalta va opinar que la tensió dels últims dies entre els dos socis de coalició, arran de la suspensió de la presidenta de JxCat, Laura Borràs, com a diputada i presidenta del Parlament, «no ha d’afectar el Govern». «El Govern no hauria de ressentir-se» per aquesta suspensió, va dir Vilalta, malgrat que Borràs, després de ser apartada del càrrec, va acusar ERC, la CUP i el PSC d’actuar com a «jutges hipòcrites» i de ser «còmplices» de la «guerra bruta» contra l’independentisme.

ERC, assegura Vilalta, treballa per «estabilitzar i reforçar el Govern perquè pugui ser útil per a la ciutadania i pugui desplegar el seu pla de govern», i està convençuda que això és compartit «majoritàriament» per JxCat. No obstant això, segons Vilalta, «el principal factor desestabilitzador del Govern no són les discrepàncies entre els socis de coalició», que com ocorre en altres països són «molt normals», sinó «el propi soroll dins de JxCat». «El soroll intern dins de JxCat no ha permès posar tot l’èmfasi on cal posar-ho, en les polítiques que està fent aquest Govern, en la seva agenda transformadora», recalca Vilalta, en una velada al·lusió al pols entre els sectors més pragmàtics de Junts i l’ala més unilateralista, que defensa sortir del Govern. Per això, insta JxCat a actuar amb la «màxima responsabilitat» per evitar que les seves «discrepàncies internes afectin l’estabilitat d’un Govern que ha d’estar centrat a servir més i millor la ciutadania». Vilalta aposta per tenir «una actitud constructiva, intentar refer consensos i acords» i posar l’èmfasi en l’«acció política que està fent el Govern de la Generalitat».

«De tots aquells que solament ens busquin amb retrets, soroll o intentant embrutar les institucions, ens n’apartarem. Això no és útil, ni ens reforça com a moviment independentista», va afegir Vilalta, que va receptar «respecte, responsabilitat, pensar en gran i en el país, no en les qüestions personals ni partidistes».

Després que la vicepresidenta primera del Parlament, Alba Vergés, hagi assumit les funcions de la presidència que ara no pot exercir Borràs, Vilalta torna a oferir a JxCat pactar una fórmula perquè aquestes competències les exerceixi algú de Junts. Això seria, al seu entendre, «el més responsable, raonable i fidel a l’acord de coalició» signat el 2021, però si JxCat es nega a assumir aquesta responsabilitat, ERC no farà «deixadesa de funcions». «Que ningú es preocupi: mentre tinguem sota la nostra responsabilitat aquestes competències, les exercirem amb la màxima exemplaritat, honorabilitat i vocació de servei», va insistir la republicana.