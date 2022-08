«Vivim un moment crític d’emergència forestal i anem 40 anys tard. Estem treballant a contrarellotge enmig d’una tempesta perfecta». Així descriu Anna Sanitjas, directora general d’Ecosistemes Forestals de la Generalitat, l’estat dels boscos catalans davant el risc d’incendis forestals, alimentats per la crisi climàtica.

Prop del 70% de la superfície forestal catalana, que supera el milió d’hectàrees, viu en risc de sofrir un incendi forestal greu. Aquests boscos estan plens de branques, herbes i mala herba, amb arbres amuntegats, moltíssim combustible acumulat. Necessiten una aigua que, amb la sequera, ja no tenen. En la resta dels països d’Europa el percentatge de boscos abandonats està per sota del 40% del total de les masses forestals. Els propietaris es defensen: no poden costejar neteges perquè el preu que cotitza la fusta és baixa. A més, l’Administració admet que els fons públics són insuficients. «La societat ha d’assumir que els boscos han de ser una prioritat de país», clama Jordi Tarradas, propietari forestal i gestor de Boscat, una de les majors federacions de propietaris forestals.

L’incendi del Pont de Vilomara va ser, segons els Bombers, el foc de més afectació dels últims 50 anys. La zona estava catalogada com a espai prioritari per evitar incendis, els boscos dels quals requerien d’una neteja forestal a fons. En el flanc dret no havia passat una motoserra des que aquesta mateixa zona es va cremar el 1986. Per cada hectàrea hi havia 10.000 pins, quan haurien de ser 800 o 1.000 com a màxim. «Al cap de cinc o sis anys d’un incendi cal entrar i tallar arbres per reduir massa forestal i, sobretot, per fer que els arbres que quedin siguin forts i generin fusta de millor qualitat. Aquí no va passar res d’això», explica Sanitjas, també experta en enginyeria forestal. El foc tenia 10 vegades més combustible del que hauria de tenir.

Aquest cas explica com de necessari és el treball de gestió forestal als boscos, que ocupen més del 60% de la superfície catalana. En total, 1,3 milions d’hectàrees. Però aquesta situació és relativament nova, ha emergit en l’últim segle, amb l’abandó de pobles, nuclis rurals, pastures i superfície agrícola. «Hem de pensar en l’estructura de les masies: quan es va perdre aquest estil de vida, aquesta estructura, es va perdre tot», resumeix Ramon Bosch, president de l’associació de propietaris forestals Bages Anoia. «Fa dècades que això va deixar de ser rendible a causa del preu al qual es paga la fusta: avui dia, si un propietari vol fer una neteja forestal, s’arruïna», explica Terradas. És per això que les subvencions per fer aquests treballs són clau.

«Després dels terribles incendis dels 80 i els 90, la Generalitat es va centrar a formar i enfortir el cos de Bombers. Tenim el millor cos d’Europa. Però es va oblidar per complet dels boscos», assenyala Sanitjas. Una tesi que comparteix Terradas. «Fa dècades que no fem els deures, necessitem accions contundents perquè se’ns ha acumulat el treball, la situació ja és insostenible amb tant de combustible. Estem suspenent cada any», lamenta el representant de Boscat. En els últims anys, el Govern inverteix prop de sis milions d’euros l’any per fer neteja forestal. «Una xifra insuficient, sempre queden peticions de propietaris sense respondre perquè no hi ha recursos per a tots», exposa Sanitjas.

Després del devastador incendi de Santa Coloma de Queralt l’estiu del 2021, el Govern va aprovar un ambiciós pla. Va prometre 72 milions d’euros per posar els boscos al dia. «No hem vist ni un euro», es queixa Tarradas. Sanitja s’excusa. Les subvencions no arribaran fins a la tardor del 2022. Però assegura que el pla continua en marxa. «De mitjana, a Catalunya gestionem el 2% dels boscos cada any, si ho mirem a vint anys vista, que és el que triguen els boscos a regenerar-se i necessitar una altra entrada d’aclariment, estem entre el 20 i el 30%. La xifra és baixíssima, a Europa estan en el 5% anual, amb el 60% dels boscos gestionats», assenyala Sanitjas. El Govern vol poder gestionar, és a dir tallar i esbrossar, el 4% de la superfície forestal. I ho fa duplicant pressupost: 18 milions d’euros l’any fins al 2026.

Les mesures d’aquest pla són moltes. Fons per obrir pistes forestals i punts d’aigua per als bombers, diners per comprar vehicles i material per a les Agrupacions de Defensa Forestal, mitjans per obrir noves zones de pastura, per pagar neteges forestals i, al seu torn, diners perquè els forestals, els treballadors dels boscos, puguin posar la seva maquinària al dia. «Tenim molts colls d’ampolla, i un d’ells és el negoci de la fusta, que ha deixat de ser-ho. A Catalunya comprem moltíssima fusta d’altres països i caríssima, i la nostra es ven a preus molt baixos», explica Sanitjas.