L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha comptabilitzat des de mitjans de maig 747 infeccions de verola del mico en residents a la ciutat, la majoria homes, amb una mitjana d’edat de 38 anys i que s’havien contagiat per contacte sexual. Segons l’ASPB, entre el 19 de maig i el 24 de juliol es van notificar al servei d’epidemiologia de l’Agència 1.040 casos sospitosos de verola del mico, dels quals finalment se’n van confirmar 747, mentre que actualment hi ha 246 casos probables més en investigació. Dels 747 contagis, la majoria són d’homes d’entre 20 i 88 anys que en el 98% dels casos han contret la malaltia per contacte sexual.

La gerent de l’ASPC, Carme Borrell, ha advertit de la importància de la «prevenció» per atallar la transmissió de la verola del mico, i ha recordat que les persones contagiades han d’aïllar-se, evitar compartir objectes amb altres persones –especialment tovalloles i teixits de la llar– i «evidentment tampoc mantenir relacions sexuals». Aclareix, a més, que els serveis sanitaris es posaran en contacte amb les persones pertanyents als grups de risc que les autoritats consideren que han de ser vacunades de la verola del mico perquè acudeixin a immunitzar-se, sempre amb cita prèvia.