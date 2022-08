La secretària general adjunta i portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va condicionar el suport del seu partit als propers Pressupostos Generals de l’Estat i altres lleis al fet que el Govern de Pedro Sánchez «faci els deures» i compleixi, per exemple, els «compromisos que ha adquirit a la taula de diàleg».

Així ho va afirmar Vilalta en una entrevista a Efe, després que el Govern i la Generalitat arribessin dimecres passat a dos acords, sobre la desjudicialització de la política catalana i sobre la protecció del català, que s’han de traduir en reformes legislatives i accions abans d’acabar l’any.

Vilalta va celebrar els «passos endavant» fets en l’última reunió de la taula de diàleg, encara que és conscient que s’hauran de concretar en fets en els propers mesos. Per això, va advertir el president del Govern que, si vol tenir el suport d’ERC a les Corts, abans haurà de presentar proves de compliment dels acords.

«Quan vingui el president Sánchez a buscar els vots d’ERC per als pressupostos o per al que sigui, haurà de venir amb els deures fets i amb compromisos complerts», va remarcar. ERC sempre estarà disposada, va dir, a «negociar el que calgui si permet avançar com a societat o disposar de més recursos per invertir-los en la ciutadania» o impulsar «lleis progressistes».

Però no està disposada a oferir un «xec en blanc» a Sánchez: «Si vol el suport d’ERC en lleis o pressupostos, haurà de venir amb els deures fets i fer passos endavant en les carpetes obertes».

Vilalta confia que els acords aconseguits a la taula de diàleg cristal·litzin aviat en fets concrets que permetin avançar en la «desjudicialització» de la política. Però va llançar una advertència a l’executiu: «Si algú vol caure en la temptació de fer servir la taula per a un ús partidista, per apagar focs, si el Govern espanyol vol fer servir la taula d’aquesta manera, s’equivocarà molt i estarà enganyant, no només ERC, sinó tota la ciutadania de Catalunya i de l’Estat espanyol». «Si estan jugant només amb això, estan jugant amb els anhels i esperances de moltíssima gent i seran ells els que ho hauran d’explicar», va alertar.

Després dels retrets de Junts i de la CUP a la taula de diàleg per no parlar de l’amnistia i l’autodeterminació, Vilalta va assenyalar que el procés de negociació amb l’Estat «és complex, difícil i llarg», però «el camí es fa en caminar» i «un dels primers passos és afrontar la desjudicialització». «L’objectiu no ha canviat, és el mateix: resoldre el conflicte polític a través de dos pilars: autodeterminació i amnistia. Però per arribar-hi hem de fer passos que permetin avançar en aquesta direcció», va insistir.

A més, va advertir que «les queixes i les crítiques en aquest cas l’únic que fan és debilitar» la posició de la Generalitat «davant d’un estat espanyol que és molt fort». «En aquest procés de negociació seríem més forts fent pinya, si anem plegats tots els independentistes», va remarcar.

Petició de propostes

En aquest sentit, va afegir que «ens agradaria que, més enllà de les queixes, també hi hagués propostes i mà estesa per anar a defensar junts i a tot arreu els objectius compartits, i ‘arreu’ també vol dir en una taula de negociació amb l’Estat espanyol».

Vilalta va destacar que la Generalitat i el Govern central hagin pogut «reconduir un procés de negociació que havia passat un moment molt crític, amb diversos incompliments, la repressió persistent i tot l’escàndol de l’espionatge relacionat amb el programa Pegasus».