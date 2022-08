Silvia Idalia Serrano, la jove que va estar durant tres mesos en coma induït a l’UCI de la Paz de Madrid després de sotmetre’s a diverses intervencions d’estètica, va morir dissabte. Silvia es va sotmetre el 26 d’abril a diverses intervencions en una mateixa operació realitzada en un dels centres de la clínica CEME. L’endemà se li va donar l’alta malgrat els forts dolors que patia i que, segons la clínica, eren normals. Finalment, la jove va ingressar a l’UCI amb una infecció greu que va derivar en el coma induït durant mesos, del qual es va despertar fa unes setmanes quan es va apreciar una lleu millora de la seva situació.

La família de la jove ha portat el cas als tribunals per un delicte de lesions per imprudència greu. El cas l’està portant el Jutjat d’Instrucció número 46 de Madrid, que investiga tant el cirurgià que va portar a terme l’operació com un altre facultatiu per un presumpte delicte de lesions imprudents.

L’argument de la clínica

Des de la clínica mantenen que l’operació es va dur a terme sense complicacions, sostenen que tot va sortir correcte i desconeixen el motiu pel qual la víctima es va infectar d’un bacteri que li va produir greus seqüeles.