El 98% dels centres educatius públics tenen signats els contractes per a l'hora d'educació en el lleure que s'aplicarà durant el setembre per l'avançament del curs escolar. El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha explicat que són uns 1.702 contractes que ja estan signats des dels centres amb les entitats que oferiran aquestes activats. D'aquesta manera, Cambray ha defensat que la xifra rebat les «percepcions» que van sorgir sobre les dificultats per trobar monitors. En la majoria de casos, es tracta d’ampliar les hores dels que ja s’encarreguen del temps de migdia. Acompanyat de l'avançament del curs al 5 de setembre, Educació ha establert la jornada intensiva per a tot el setembre. Això implica un horari escolar de 9 a 13 hores, a partir de quan començarà l'espai de migdia fins a les 15.30. Per tal de garantir el mateix horari que durant la resta del curs, Educació va anunciar que les famílies es podrien acollir a una hora de lleure educatiu, fins a les 16.30 hores, i que aquesta seria gratuïta per a les famílies.

Educació ha fet un acompanyament als centres públics per tal de fer aquests contractes per al lleure educatiu, ja que la concertada té la seva pròpia gestió. El conseller respon a les crítiques assegurant que de la mateixa manera que es resolen els «desajustos» que es poden donar durant l’espai migdia, es resoldran els que es puguin trobar en aquesta hora de lleure a les tardes.