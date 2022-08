Després d’un mes de juny especialment càlid i un juliol marcat per una de les onades de calor més intenses mai registrades a Espanya, l’agost arrenca amb una nova pujada dels termòmetres. Segons apunta el pronòstic estacional de l’Agència Estatal de Meteorologia, tot apunta al fet que els pròxims tres mesos seran més càlids i més secs de l’habitual. Hi ha fins a un 60% de probabilitats que les temperatures d’agost, setembre i octubre estiguin per sobre dels valors habituals per a aquesta època de l’any. I un 45% de probabilitats que les pluges estiguin per sota de l’esperat per a aquests mesos. Si les previsions es confirmen, Espanya estaria davant un nou trimestre marcat per les altes temperatures i l’escassetat de precipitacions: una predicció que, a mesura que avança la crisi climàtica, es torna cada vegada més habitual. Segons apunten els registres històrics, Espanya fa almenys set estius consecutius que registra valors més alts respecte a la mitjana de les últimes dècades.

Enguany, quan falta un mes perquè conclogui oficialment l’estació, les primeres anàlisis apunten al fet que podríem estar davant el quart estiu més calorós des que existeixen registres. Les primeres anàlisis fetes sobre el mes de juny i juliol apunten al fet que la mitjana de temperatures màximes registrada en aquests mesos és la més elevada des que existeixen registres en almenys 25 províncies espanyoles. Això equival al fet que, fins al moment, la meitat del país està vivint un dels estius més calorosos de la seva història. A Barcelona, per exemple, l’última vegada que es van registrar temperatures normals o inferiors als valors de referència va ser a l’abril. Des de llavors, la ciutat ha viscut setmana rere setmana amb els termòmetres marcant xifres més altes de l’habitual per a aquesta època de l’any. Mentre la calor avança, les reserves d’aigua estan en una situació crítica. Els registres de pluges apunten al fet que estem en el quart any hidrològic més sec des de 1961. En aquests moments, els embassaments espanyols estan al 42% de la seva capacitat. Fa un any exacte, les reserves hídriques nacionals eren del voltant del 50%.