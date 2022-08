La Generalitat va constituir ahir la Comissió Interdepartamental de Sequera, que ja va fer una primera reunió al Palau de la Generalitat en què es va analitzar l’estat i evolució de la situació i de les mesures que es duen a terme per combatre la falta d’aigua. La mesura s’adopta davant un escenari de dèficit pertinaç de pluges i altes temperatures, que ja ha començat a passar factura en algunes conques hidrogràfiques. Feia 14 anys, des de la gran sequera del 2008, que aquesta comissió no es reunia. Els embassaments de conques internes catalanes es troben en aquests moments al 42,3% de les reserves. Per sota del 40%, el protocol estableix que ja s’ha de declarar la situació d’alerta. I encara que la setmana passada ja es va declarar aquest avís hidrològic a la capçalera del Ter, el Llobregat mitjà i l’Anoia-Gaià –arran de la sequera pluviomètrica que s’ha acumulat els últims mesos–, la situació s’ha estat pal·liant en certa manera gràcies al treball intens que fan les plantes dessalinitzadores, que han produït 34,5 hectòmetres cúbics d’aigua des del febrer.

La situació no és gaire més optimista als pantans de la conca de l’Ebre, del qual beuen els municipis de l’interior de Catalunya i del qual es reguen centenars de milers d’hectàrees de cultius. El cas més extrem, en aquest sistema hidrològic, és el de l’embassament de Rialb (la Noguera), que, segons les dades facilitades dilluns per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, es troba en aquests moments amb només un 15% d’aigua de reserva. L’embassament d’Oliana, al riu Segre, està al 50,3%, i el de Canelles, a la Noguera Ribagorçana, al 37%. A Tarragona, els pantans de Guiamets i Ciurana es troben només al 22,1% i el 13,5% de la seva capacitat màxima.

L’ús de recursos alternatius com les dessalinitzadores ha permès allargar les reserves i mantenir els nivells d’aigua als embassaments més temps. El Govern, a través de la Agència Catalana de l’Aigua, fa costat als ajuntaments per afrontar els problemes puntuals de desproveïment en l’àmbit municipal que es donen en alguns llocs del territori tant amb línies d’ajudes econòmiques com amb suport tècnic i assessorament. Les previsions de cara als pròxims mesos no són tampoc gaire esperançadores. El pronòstic estacional de l’Agència Estatal de Meteorologia apunta al fet que els pròxims tres mesos seran més càlids i més secs de l’habitual. Hi ha fins a un 45% de probabilitats que les precipitacions d’agost, setembre i octubre estiguin per sota dels valors habituals per a aquesta època de l’any, la qual cosa implica que la tardor, l’estació de pluges per antonomàsia, no respongui enguany a aquest perfil. La falta d’aigua en la vegetació està afectant, a més, les collites, que enguany presenten molt baixos rendiments, segons expliquen els empresaris agraris.