Les comunitats autònomes no poden deixar d’aplicar la política econòmica del Govern de Pedro Sánchez, segons adverteixen les associacions de jutges Francisco de Vitoria i Jutges i Jutgesses per a la Democràcia (JJpD), els portaveus de la qual han respost a la negativa de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, a aplicar les retallades en el consum d’energia.

«A priori, i amb totes les reserves, diria que les comunitats autònomes no podrien negar-se a complir-ho. El que no veig de cap manera és que es pugui decretar un estat d’alarma o excepció per a això», explica el portaveu de l’Associació Francisco de Vitoria, Jorge Luis Fernández Vaquero, després de ser preguntat sobre les opcions que tindria l’Executiu de Sánchez per fer complir la seva política en un escenari d’insubmissió del Govern d’Ayuso. Per això, la manera d’obligar les autonomies insubmises a complir la nova normativa hauria de ser, prossegueix Fernández Vaquero, recórrer als tribunals perquè executin la norma estatal. A més, el portaveu de l’associació Francisco de Vitoria recorda que, «per exemple, les bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica són competència exclusiva de l’Estat. En exercici d’aquesta competència l’Estat podria regular alguns aspectes que incideixen en competències de les comunitats autònomes».

Per part seva, el portaveu de JJpD, Edmundo Rodríguez Achútegui, recorda que quan es va promulgar la llei antitabac moltes comunitats autònomes hi van posar objeccions, però totes van acabar complint. «Ara és el moment de veure qui es pren de debò el canvi climàtic», afegeix. Sosté que, a l’espera de veure detalladament com es publica al Butlletí Oficial de l’Estat la nova normativa, el Govern promulga el marc general i les comunitats han d’aplicar-lo en funció de les seves competències. Si no ho comparteixen o consideren que envaeix les seves competències ho poden recórrer al Tribunal Constitucional, però les normes s’han de complir. Afegeix que en cas d’incompliment qui pugui tenir un problema no serà la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, sinó el director general al qual correspongui aplicar el reial decret llei promulgat.