L’Oficina Meteorològica d’Islàndia ha anunciat que ha començat una erupció prop del volcà Fagradalsfjall, situat a uns 30 quilòmetres de Reykjavík, la capital d’Islàndia. El volcà ja va entrar en erupció el 19 de març del 2021 després d’una gran activitat sísmica. L’erupció va obligar a paralitzar el trànsit aeri per la zona i va prolongar la seva activitat durant mesos.

L’erupció ha vingut precedida per forts moviments sísmics en la zona, registrats a un i quatre quilòmetres de profunditat, i és conseqüència d’una sèrie de terratrèmols que fa una setmana que s’han accentuat en el sud i oest de l’illa. Segons ha explicat Iceland Review, es tracta de «una fissura en aquest moment i no representa cap perill per als vols que entren i surten de l’Aeroport Internacional de Keflavík, perquè es troba a una distància considerable de les zones habitades i la infraestructura». Altres mitjans locals emeten en directe amb una webcam l’evolució de l’erupció, que es pot seguir en streaming.

L’erupció va començar a la vall de Meradalir, i, malgrat que no hi ha una columna de cendres, l’Institut va dir que «és possible que es detecti contaminació a causa de les emissions de gasos». Un helicòpter amb un equip de científics ha estat enviat a la zona per a estudiar la situació, mentre l’autoritats han demanat als ciutadans que evitin acostar-se. La muntanya Fagradalsfjall pertany al sistema volcànic de Krysuvik de la península de Reykjanes, en el sud-oest d’Islàndia.